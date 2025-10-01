Coinbase augmente après qu'un juge a autorisé une action en justice ; BTIG lance une couverture de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions de Coinbase Global COIN.O ont augmenté de 2,9% mercredi après qu'un juge fédéral a autorisé les actionnaires à poursuivre une action en justice restreinte concernant la dissimulation présumée de risques commerciaux ** En outre, BTIG a initié une couverture de COIN avec une note d'achat et un objectif de 410 $, tandis que BofA Global Research a réduit l'objectif de 369 $ à 340 $. Dernier cours à 348,10 $
** Le juge a rejeté le rejet complet de l'action en justice, permettant aux réclamations liées à des déclarations spécifiques sur le risque de poursuite de la SEC et la perte d'actifs de la faillite de se poursuivre
** L'affaire couvre les détenteurs de COIN du 14 avril 2021 au 5 juin 2023; la poursuite fait suite à de fortes chutes antérieures de l'action après l'action de la SEC et la perte de revenus
** L'action COIN a bondi d'environ 40 % depuis le début de l'année par rapport au Nasdaq .IXIC , en hausse de 17 %
