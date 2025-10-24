Coil : évolution de la gouvernance

(AOF) - Le conseil d’administration de Coil a décidé de mettre fin au contrat liant la société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu’à présent l’administration déléguée de la société. Dans le même temps, le conseil a nommé Jean Schroyen (représentant de la société Simac solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière, chargés d’assurer la gestion opérationnelle et de piloter la mise en œuvre du plan de redressement engagé.

Jean Schroyen et Jan Robeyns cumulent à eux deux plus de quarante années d'expérience au sein de la société et dans le secteur de l'anodisation de l'aluminium.

