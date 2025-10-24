 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coil : évolution de la gouvernance
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:56

(AOF) - Le conseil d’administration de Coil a décidé de mettre fin au contrat liant la société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu’à présent l’administration déléguée de la société. Dans le même temps, le conseil a nommé Jean Schroyen (représentant de la société Simac solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière, chargés d’assurer la gestion opérationnelle et de piloter la mise en œuvre du plan de redressement engagé.

Jean Schroyen et Jan Robeyns cumulent à eux deux plus de quarante années d'expérience au sein de la société et dans le secteur de l'anodisation de l'aluminium.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COIL
1,390 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank