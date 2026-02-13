Coherus Oncology s'effondre après une vente d'actions de 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février -

** Les actions de Coherus Oncology CHRS.O ont baissé de 16,4 % avant la cloche, à 1,68 $, après une vente de 50 millions de dollars au cours de la nuit

** CHRS, basée à Redwood City, Californie, a vendu jeudi dernier () 28,6 millions d'actions à 1,75 $, soit 13 % de moins que la dernière clôture

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir la commercialisation continue de LOQTORZI (toripalimab-tpzi), son immunothérapie approuvée par la FDA pour traiter les adultes atteints de carcinome nasopharyngé récurrent ou métastatique, un type rare de cancer de la tête et du cou, et pour le développement clinique de ses produits candidats

** TD Cowen, Guggenheim et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints

** La société a ~120,9 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à jeudi, les actions ont augmenté de 42% depuis le début de l'année et ont pratiquement doublé au cours des six derniers mois

** 5 analystes sur 6

analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian $6, selon les données de LSEG