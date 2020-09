COHERIS : COHERIS : Résultats du 1er semestre 2020

RESULTATS SEMESTRIELS 2020

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats au 30 juin 2020, arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 29 septembre 2020 et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

En M€, IFRS* S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 5,6 6,4 Résultat opérationnel courant (0,8) 0 Autres produits et charges opérationnels (0,1) (0,2) Résultat opérationnel (0,9) (0,2) Résultat net (0,9) (0,2)

* Les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport d'examen limité est en cours d'émission

Chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2020, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires en repli à 5,6 M€.

Sur la période, COHERIS affiche une poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires Abonnements (mode Cloud), en progression de +25% en ligne avec le plan stratégique, mais qui ne permet pas de compenser la baisse du chiffre d'affaires Licences On Premises, en repli de -69%.

Les revenus récurrents, composés des chiffres d'affaires Abonnements et Maintenance, représentent 56 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2020.

Résultats

Dans ce contexte de baisse d'activité, et malgré une bonne maîtrise des coûts sur la période, COHERIS enregistre un résultat opérationnel courant de -0,8 M€.

Intégrant les autres produits et charges opérationnels pour un montant de -0,1 M€, le résultat opérationnel s'établit à -0,9 M€.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à -0,9 M€.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2020, COHERIS affiche une trésorerie de 4,3 M€ en hausse par rapport au 31 décembre 2019 (2,9 M€), mais en baisse par rapport au 30 juin 2019 (5,1 M€). Par ailleurs, l'endettement de 1,6 M€ est en diminution par rapport au 31 décembre 2019 (1,9 M€)

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuels 2020, le 27 janvier 2021, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

