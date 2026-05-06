Coherent prévoit une hausse de son chiffre d'affaires, misant sur la dynamique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - Coherent Corp COHR.N COHR.N a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations du marché, misant sur la forte demande pour ses composants de centres de données basés sur l'IA afin de stimuler sa croissance.

Cependant, l'action a chuté de 8 % en séance prolongée après avoir progressé de près de 87 % cette année, ces prévisions n'ayant guère rassuré les investisseurs, qui restent prudents quant à la capacité de cette demande à se traduire par des commandes fermes à court terme.

* Coherent a constaté "une demande exceptionnellement forte dans l'ensemble de ses activités de centres de données et de communications", a déclaré le directeur général Jim Anderson dans un communiqué.

* La société fabrique notamment des émetteurs-récepteurs optiques, des composants essentiels qui aident à gérer le flux massif de données au sein des centres de données d'IA, parmi d'autres produits.

* Coherent prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,91 et 2,05 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 1,91 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle table sur un bénéfice par action ajusté trimestriel compris entre 1,52 et 1,72 dollar, contre une estimation de 1,54 dollar.

* Pour le troisième trimestre, clos le 31 mars, Coherent a déclaré un chiffre d'affaires de 1,81 milliard de dollars, dépassant les prévisions de 1,78 milliard de dollars.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 1,41 dollar, contre une estimation de 1,40 dollar.

* En mars, Nvidia NVDA.O a annoncé qu'elle allait investir 2 milliards de dollars dans Coherent pour soutenir la recherche et le développement, les capacités futures et les opérations, alors que le fabricant de composants optiques renforce ses capacités de production aux États-Unis.