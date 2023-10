Cogra : ses ventes progressent de 48,8% au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cogra reste à l'écoute " des opportunités de croissance externes ou organiques qui répondraient à sa vision à long terme de croissance rentable et de respect de la sylviculture ".

Le spécialiste de l'énergie bois en France reflétera " la hausse des prix des matières premières et de l'énergie sans peser excessivement sur le prix des granulés afin de continuer d'offrir aux consommateurs une solution de chauffage compétitive ".

Dans un marché du bois énergie qui restera certainement perturbé, Cogra entend conserver " ses principes tant au niveau de sa politique commerciale que de ses approvisionnements pour continuer de fidéliser sa clientèle et ses fournisseurs ".

(AOF) - Pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2023/2024, Cogra a généré un chiffre d’affaires en croissance de 48,8 %, à 13,1 millions d'euros. L’augmentation de 4,3 millions d'euros des ventes sur ce trimestre de l’exercice reflète la forte demande d’une clientèle fidélisée et diversifiée en préparation de la saison d’hiver 2023/24, la hausse des prix de vente mise en œuvre progressivement tout au long de l’exercice précédent, et, les capacités de production quasi nominales de Cogra sur cette période.

