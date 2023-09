Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cogra: résultat net accru de 39% en 2022-23 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:08









(CercleFinance.com) - Cogra publie un résultat net en croissance de 39% à 4,09 millions d'euros au titre de son exercice 2022-23, avec une marge d'EBITDA en amélioration de 0,8 point à 16,5%, dépassant ainsi son objectif annuel qui était d'au moins 15%.



La société spécialisée dans l'énergie bois a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 51,2 millions d'euros, ayant 'bénéficié du plein potentiel de ses trois sites de production et de la bonne gestion de ses stocks et approvisionnements'.



Fort de ses bonnes performances commerciales et économiques, Cogra déclare 'aborder cet exercice avec confiance et disposer des marges de manoeuvres pour s'adapter au contexte économique inflationniste'.





Valeurs associées COGRA Euronext Paris -0.31%