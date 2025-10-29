Cognizant revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés en raison de l'augmentation des dépenses des clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout d'une déclaration de Cognizant au paragraphe 6)

Cognizant Technology CTSH.O a relevé mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, anticipant une hausse des dépenses de la part des entreprises clientes qui cherchent à moderniser leur infrastructure numérique grâce à l'intelligence artificielle.

Les actions de la société de conseil en informatique basée à Teaneck, dans le New Jersey, ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges dumatin.

L'adoption par Cognizant de l'IA et des agents l'a aidée à attirer des clients à la recherche de moyens d'utiliser cette technologie en plein essor pour optimiser les processus d'entreprise et automatiser le travail.

L'entreprise s'est appuyée sur des acquisitions pour développer ses activités et s'implanter sur de nouveaux marchés afin de tenter de gagner du terrain sur les grands fournisseurs de services informatiques dans un marché très concurrentiel.

Cependant, Cognizant est confrontée à des perspectives incertaines en raison des frais de 100 000 $ imposés par l'administration Trump pour les visas H-1B, qui permettent aux entreprises d'employer des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées.

"La proclamation récemment annoncée devrait avoir un impact limité à court terme sur nos activités", a déclaré un porte-parole de Cognizant.

"Au cours des dernières années, nous avons considérablement réduit notre dépendance à l'égard des visas, ne les utilisant que pour des postes technologiques sélectionnés qui complètent notre main-d'œuvre américaine."

L'entreprise a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action, qui devrait se situer entre 5,22 et 5,26 dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 5,08 à 5,22 dollars par action.

Cognizant a relevé la limite inférieure de ses prévisions de recettes annuelles à 21,05 milliards de dollars, contre 20,7 milliards de dollars, tout en maintenant la limite supérieure inchangée à 21,1 milliards de dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,27 et 5,33 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 5,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cognizant a déclaré un chiffre d'affaires de 5,42 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 5,32 milliards de dollars.