Cogent Biosciences lance des opérations d'actions et de convertibles de 400 millions de dollars après que son action a plus que doublé

10 novembre -
** Cogent Biosciences COGT.O cherche à capitaliser sur la montée en flèche du cours de son action pour lever des fonds par le biais d'opérations de capital et de dette convertible
** Les actions de COGT ont clôturé lundi en hausse de 119 % à 32,46 $, leur plus haut niveau depuis 7 ans, après que son médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N a ralenti la progression du cancer de l'estomac () dans un essai de phase avancée
** Après la cloche, Co lance () des offres publiques simultanées de 200 millions de dollars d'obligations convertibles (CB) à échéance 2031 et de 200 millions de dollars d'actions
** Elle a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour rembourser 50 millions de dollars de prêt à terme,
plus les intérêts courus et les frais associés, et le reste pour les activités de développement et de réglementation relatives au bezuclastinib et à d'autres produits candidats, la commercialisation anticipée du bezuclastinib, entre autres objectifs.
** Jefferies et JP Morgan sont les teneurs de livre conjoints de l'offre de CB. JP Morgan, Jefferies, Leerink et Guggenheim dirigent l'opération d'actions.
** COGT, basée à Waltham, Massachusetts, a environ 142,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars, en incluant le gain de lundi.
** Les actions de COGT ont baissé de 0,3 % à 32,35 $ après la clôture
