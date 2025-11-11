Cogent Biosciences dérape, la société envisageant une augmentation de capital après la hausse de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de Cogent Biosciences COGT.O ont baissé de 7% à 30,19 dollars mardi, alors que l'entreprise cherche à tirer profit du doublement de ses actions en levant des capitaux

** Les actions de COGT ont clôturé le lundi en hausse de 119 % à 32,46 $, leur plus haut niveau depuis 7 ans, après que son médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N a ralenti la progression du cancer de l'estomac () dans un essai de phase avancée

** En fin de journée, la société a lancé () des offres publiques simultanées de 200 millions de dollars d'obligations convertibles (CB) à échéance 2031 et de 200 millions de dollars d'actions

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser 50 millions de dollars de prêt à terme,

plus les intérêts courus et les frais associés, et le reste pour les activités de développement et de réglementation relatives au bezuclastinib et à d'autres produits candidats, à la commercialisation anticipée du bezuclastinib, entre autres objectifs

** Jefferies et JP Morgan sont les teneurs de livre conjoints de l'offre de CBs. JP Morgan, Jefferies, Leerink et Guggenheim dirigent l'opération de financement par actions

** COGT, basée à Waltham, Massachusetts, a ~142,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars à la clôture de lundi

** 11 des 13 analystes considèrent COGT comme "strong buy" ou "buy", 2 le considèrent comme "hold", selon les données de LSEG

** PT médian de 40 $, en hausse par rapport à 20 $ il y a un mois