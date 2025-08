Cogelec: contrat signé pour le rachat par Legrand information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 14:55









(Zonebourse.com) - Legrand annonce la signature d'un contrat pour acquérir Cogelec Développement, qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec (soit au total 60,09% du capital et 78,39% des droits de vote), sur la base d'un prix unitaire de 29 euros (coupon 2024 détaché).



Le comité social et économique de Cogelec a rendu un avis favorable à l'unanimité le 16 juillet. L'acquisition du bloc de contrôle reste soumise à des conditions suspensives usuelles, dont l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France.



En cas de réalisation de la transaction, Legrand lancerait une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions Cogelec. L'acquisition du bloc de contrôle et le dépôt de l'offre auprès de l'AMF devraient intervenir au dernier trimestre 2025.





Valeurs associées COGELEC 28,9000 EUR Euronext Paris -0,34%