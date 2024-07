Communiqué de presse COGELEC



Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2024.



COGELEC, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, indique aujourd’hui que l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire a pu valablement délibérer avec 86,10 % des 8 292 942 actions ayant le droit de vote.



L’intégralité des résolutions proposées a été votée à l’unanimité ou à la majorité. Pour rappel, les résolutions présentées étaient les suivantes :



De la compétence de l’assemblée générale ordinaire



1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende ;

4. Distribution exceptionnelle de réserves ;

5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;

6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Roger LECLERC ;

7. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Deloitte & Associés ;

8. Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur JeanPaul CAQUINEAU ;

9. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;

10. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;