COGELEC : Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2025 : 19,7 M€ (+13%).

Communiqué de presse COGELEC
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 : 19,7 M€ (+13%)
Solide progression sur les 9 premiers mois d’exercice (+15,1%)
Confirmation des objectifs pour l’ensemble de l’année 2025
Activité soutenue et progression des revenus récurrents
Le chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2025 s’établit à 19,7 M€, en progression de +13,0% par rapport au 3e trimestre 2024. La marque Intratone commercialisée en France et en Europe continue de bénéficier de son positionnement unique dans le domaine de l’interphonie GSM et maintient une dynamique de croissance continue.
