Coface-Résultat opérationnel en baisse de 19,1% en 2025, CA +1,3%
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:52

Coface COFA.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel annuel en baisse de 19,1%, malgré un chiffre d'affaires en légère hausse.

Le spécialiste français de l'assurance-crédit a publié un résultat opérationnel annuel de 332,5 millions d'euros, après 409,2 millions en 2024, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires annuel ressort quant à lui à 1,85 milliard d'euros, en hausse de 1,3% à périmètre et taux de change constants.

Le ratio de solvabilité de Coface, une mesure clef de sa santé financière, est estimé à environ 197%, "supérieur à la borne haute de la zone cible de 155% à 175%".

Coface proposera un dividende de 1,25 euro au titre de 2025, ajoute le groupe dans le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

