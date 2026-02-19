Coface enregistre des résultats solides avec un bénéfice net 2025 de 222,0 M€, une solvabilité à 197% et un taux de distribution de 84% pour une proposition de dividende à 1,25 € par action

Coface enregistre des résultats solides avec un

bénéfice net 2025 de 222,0 M€, une solvabilité à 197% et un taux de distribution de 84% pour une proposition de dividende à 1,25 € par action

Paris, le 19 février 2026 – 17h35

Chiffre d’affaires : 1 847 M€, en hausse de 1,3% à périmètre et taux de change constants Les revenus d’assurance-crédit sont en hausse de +0,6% à change constant ; l’activité client enregistre une progression de +2,6% La rétention client reste à un niveau élevé (92,9%) ; l’effet prix reste négatif (-1,6%), en ligne avec les tendances historiques Les activités non assurantielles (affacturage, services d’information et de recouvrement de créances) progressent de +7,8% à 166,2 M€. La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+16,2% à taux de change constant et +18,8% en incluant Cedar Rose); le recouvrement de créances est en croissance de +24,4%, l'affacturage est en léger repli de -2,7%

Ratio de sinistralité net à 40,3%, en hausse de 5,1 ppts ; ratio combiné net à 73,1%, en hausse de 7,6 ppts Ratio brut de sinistralité à 37,5%, en hausse de 4,1 ppts sur un an avec un niveau toujours élevé de provisionnement de l’année d’ouverture et de relâchements de réserves importants Ratio de coûts net en hausse de 2,6 ppts à 32,8% reflétant la poursuite des investissements et une croissance modeste des revenus Ratio combiné net au T4-25 à 76,6%, en hausse de 7,9 ppts, supérieur aux objectifs de moyenne de cycle

Résultat net (part du groupe) de 222,0 M€, en baisse de -15,0% dont 45,8 M€ au T4-25. Le RoATE 1 annualisé est à 11,4%

Coface continue de s’appuyer sur un bilan solide : Ratio de solvabilité estimé à ~197% 2 supérieur à la borne haute de la zone cible de 155% à 175% Le bénéfice par action atteint 1,49 EUR Proposition de distribution 3 d’un dividende par action de 1,25 €, soit un taux de distribution de 84%, supérieur au taux minimum de 80%







Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 décembre 2024

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« La Société continue de réaliser de solides performances dans un environnement plus difficile : une croissance mondiale faible tirée par l’IA et les marchés émergents, une volatilité géopolitique persistante et un nombre historiquement élevé de faillites. De plus, le marché de l’assurance-crédit reste très compétitif ce qui pèse sur la croissance de nos revenus et sur les prix.

Notre stratégie et notre discipline d’exécution nous ont permis de contenir la hausse de la sinistralité et d’atteindre un ratio combiné net de 73,1%, niveau désormais proche de nos objectifs de moyenne de cycle. Dans cet environnement peu porteur, nous restons fidèles à notre politique de provisionnement prudente.

Nous avons poursuivi en 2025 la mise en œuvre de projets créateurs de valeur. Notre syndicat au Lloyd’s apporte à nos clients une notation au meilleur niveau du marché. Les équipes de Cedar Rose et Novertur sont venues renforcer les savoir-faire et la qualité des données de Coface sur des domaines en croissance.

Notre bilan solide nous permet, en ligne avec notre politique de gestion du capital, de proposer un dividende de 1,25€ qui correspond à un taux de distribution de 84%. »

Chiffres clés au 31 décembre 2025

Le conseil d’administration de COFACE SA a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2025 lors de sa réunion du 19 février 2026. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 16 février 2026. Comptes non-audités, en cours de certification.

Eléments du compte de résultat en M€ 2024 2025 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 1 512,9 1 498,7 -0,9% +0,6% Revenus des activités de services 331,9 348,6 +5,0% +4,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 1 844,8 1 847,3 +0,1% +1,3% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 368,7 282,3 -23,4% -23,3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 91,7 65,8 -28,2% -28,7% Charges financières d'assurance -42,5 -9,2 -78,3% -73,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 417,9 338,9 -18,9% -19,4% Autres produits et charges opérationnels -8,6 -6,4 -25,9% -32,3% RESULTAT OPERATIONNEL 409,2 332,5 -18,8% -19,1% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 261,1 222,0 -15,0% -15,5% Ratios clés 2024 2025 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 35,2% 40,3% 5,1% ppts Ratio de coûts net de réassurance 30,2% 32,8% 2,5% ppt RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 65,5% 73,1% 7,6% ppts Eléments du bilan en M€ 2024 2025 Variation Capitaux propres (part du Groupe) 2 193,6 2 213,0 +0,9% Ratio de solvabilité 196% 197% 1 +1 ppt

* Hors effet périmètre

1 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

1. Chiffre d’affaires

En 2025, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1 847 M€, en hausse de +1,3% à périmètre et taux de change constants par rapport 2024. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires croit de +0,1%.

Chiffre d'affaires en M€

(par activité) 2024 2025 Variation % ex. FX 4 Assurance-crédit* 1 512,9 1 498,7 -0,9% +0,6% Accessoires de primes 179,9 182,4 +1,4% +2,3% Activités non assurantielles 152,0 166,2 +9,3% +7,8% Affacturage 73,7 71,9 -2,5% -2,7% Services d’informations 67,3 80,0 +18,8% +16,2% Recouvrement de créances 11,0 14,3 +30,1% +24,4% Chiffre d'affaires consolidé 1 844,8 1 847,3 +0,1% +1,3%

*incluant la caution et le single risk

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk ) progresse de +0,6% à périmètre et change constants. Au T4-25 le chiffre d'affaires assurance est en baisse de -1,1 % par rapport à un T4-24 qui avait enregistré une bonne croissance. Les commissions sont en hausse de +2,3%. Les revenus bénéficient d’un niveau de rétention proche de ses records (92,9%) dans un marché toujours concurrentiel. Les affaires nouvelles atteignent 129M€, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance.

L’activité client a un impact positif de +2,6% dans un contexte de fortes incertitudes politique et économique, le commerce mondial ayant souffert de la réintroduction de barrières douanières aux Etats-Unis. L’effet prix reste négatif à -1,6%, proche de la moyenne historique.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +7,8% par rapport à 2024. Les revenus de l’affacturage diminuent de -2,7% en raison de la baisse des taux d’intérêt et de la faiblesse de l’activité client en Allemagne comme en Pologne, faiblesse particulièrement marquée au T4-25. Les revenus des services d’informations poursuivent leur croissance à +16,2% (et +18,8% en données publiées qui intègrent Cedar Rose). Les revenus des activités de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +24,4% confirmant leur caractère contracyclique.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) 2024 2025 Variation % ex. FX 5 Europe du Nord 362,2 364,8 +0,7% +0,7% Europe de l'Ouest 391,8 380,3 -2,9% -2,8% Europe Centrale et de l'Est 173,8 168,5 -3,1% -3,5% Méditerranée & Afrique 538,5 554,7 +3,0% +3,7% Amérique du Nord 176,6 167,6 -5,1% -0,2% Amérique Latine 77,7 81,3 +4,6% +11,7% Asie-Pacifique 124,3 130,1 +4,6% +8,5% Chiffre d'affaires consolidé 1 844,8 1 847,3 +0,1% +1,3%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +0,7% à taux de change constant comme à change courant, sous l’effet de solides performances commerciales et d’un léger impact positif de l’activité client. Les revenus de l’affacturage sont en baisse de -0,7%.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires baisse de -2,8% à taux de change constant (-2,9% à change et périmètres courants). Le ralentissement de l’activité client a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’informations (services en hausse de +18,6%) et des affaires nouvelles. Le segment des Institutions Financières souffre toujours de résiliations intervenues en début d’année.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -3,5% à taux de change constant (-3,1% à taux de change courant). L’activité d’assurance-crédit souffre d’un effet non récurrent enregistré en 2024 ainsi que du transfert d’un grand contrat vers la région Asie-Pacifique.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +3,7% à taux de change constant et de +3,0% à taux de change courant, sous l’effet d’un taux de rétention élevé. L'activité économique, jusqu’alors plus dynamique que dans les autres régions, ralentit.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires baisse de -0,2% à taux de change constant (-5,1% en données publiées). La région bénéficie d’une amélioration des affaires nouvelles mais souffre d’un ralentissement de l’activité client et de la forte baisse du dollar depuis le début d’année.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires enregistre une hausse de +11,7% à taux de change constant et de +4,6% en courant. La région bénéficie d’un niveau toujours élevé d’inflation locale qui profite à l’activité client.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +8,5% à taux de change constant et de +4,6% en courant sous l’effet de l’activité client et du transfert d’un grand contrat de la région Europe Centrale et de l’Est.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné annuel net de réassurance s’établit à 73,1% pour l’année 2025, en hausse de 7,6 ppts sur un an.

(i) Ratio de sinistralité

Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 37,5%, en hausse de 4,1 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette hausse reflète la normalisation de la sinistralité compensée par des relâchements de réserves qui restent à un niveau élevé. Le nombre de sinistres de taille moyenne reste inférieur aux tendances de long terme mais est en augmentation.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 47,0 ppts de reprises sur antérieurs.

Le ratio de sinistralité net s’établit à 40,3%, une hausse de 5,1 ppts par rapport à 2024.

(ii) Ratio de coûts

Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément à son plan stratégique Power the Core . Sur l’année 2025, les coûts sont en hausse de +6,3% à périmètre et change constants, et de +5,1% à change courant.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 35,6%, une hausse de 1,9 ppt sur un an. Cette hausse est principalement liée à l’effet de l’inflation sur les coûts embarqués (1,3 ppt) ainsi qu’à la poursuite des investissements (1,6 ppt). Il bénéficie en revanche de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes).

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 65,8 M€ en 2025. Ce montant inclut un effet de change négatif de –21,0 M€ qui s’explique par la forte baisse du dollar par rapport à l’euro ainsi qu’un impact négatif relatif à l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) en Turquie pour -11,2 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 102,3 M€. Le rendement comptable 6 , hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 3,1% en 2025. Le rendement des nouveaux investissements est à 3,7%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 9,2 M€ (42,5 M€ en 2024). Elles incluent un important gain de change (+23,6 M€) sur les passifs techniques qui est le reflet de la charge constatée sur les actifs.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 332,5 M€ sur l’année, en baisse de -18,7%, principalement sous l’effet de la hausse du ratio combiné.

Le taux d’imposition effectif atteint 24% sur l’année (25% au T4-25) vs. 29% en 2024.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 222,0 M€, en baisse de -15,0% par rapport à 2024.

3. Capitaux propres et solvabilité

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 213,0 M€, en hausse de 19,4 M€, soit +0,9% (2 193,6 M€ au 31 décembre 2024).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 222,0 M€ et par le paiement du dividende (- 209,1 M€). Les autres éléments incluent les variations de plus-values latentes pour 32,4 M€.

Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 11,4% au 31 décembre 2025, en baisse de 2,5 ppts principalement due à l’évolution du résultat technique.

Le ratio de solvabilité atteint 197% 7 , une hausse de 1 ppt par rapport à 2024. La solvabilité reste à un niveau supérieur à la fourchette cible du groupe (155%-175%).

Coface proposera à l’Assemblée générale un dividende par action de 1,25 € soit un taux de distribution de 84% 8 du résultat net, en ligne avec sa politique de gestion du capital.

4. Perspectives

Après des mois de négociations, les Etats-Unis ont mis en place un nombre historiquement élevé de barrières douanières portant le taux effectif de droits de douanes à près de 15% en moyenne. Leur effet récessif a été couplé à un fort durcissement de la politique migratoire, ce qui a permis de maintenir un certain équilibre sur le marché de l’emploi tout en créant des tensions politiques intérieures.

La croissance économique américaine semble de plus en plus dépendre du seul segment des investissements liés au développement de l’intelligence artificielle : centres de stockages, calculateurs et production énergétique associée. Alors que la Fed semble satisfaite du niveau actuel des taux, le changement de président à venir ouvre une fenêtre d’incertitude sur la politique future de taux d’intérêt et ses conséquences sur la trajectoire économique.

L’économie mondiale a continué de bénéficier de la baisse des prix du pétrole sous l’effet de la progression de la production des pays de l’OPEP. L’intervention éclair américaine au Venezuela et la pression renouvelée sur l’Iran ont cependant ouvert une nouvelle phase plus incertaine.

Avec une croissance toujours faible en volumes et des prix de l’énergie en baisse, le commerce mondial en valeur reste atone ce qui pèse sur les perspectives de croissance du marché de l’assurance-crédit.

Dans ce contexte, forte de sa politique de souscription disciplinée, Coface enregistre de nouveaux très bons résultats. L’année 2025 a été marquée par deux opérations de croissance externe (Cedar Rose et Novertur) qui n’obèrent pas la capacité de Coface, forte d’un bilan solide et de flux de trésorerie important, à maintenir un rendement très attractif. Coface proposera à l’assemblée générale le paiement d’un dividende par action de 1,25€ portant le dividende cumulé sur 5 ans à près de 7€ par action.

Les turbulences actuelles créent un environnement incertain qui soutient la demande pour les solutions de gestion du risque de crédit, tant dans l’assurance que l’information et le recouvrement. Dans ce contexte, Coface poursuit sa stratégie avec détermination et continue d’investir dans la technologie, la data et la distribution dans les segments les plus prometteurs.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats annuels 2025 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le jeudi 19 février 2026 à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 375,6 375,9 382,7 382,9 377,1 368,5 370,2 -3,3% -1,1% Revenus des autres activités 85,0 83,4 78,0 85,5 90,3 86,3 81,4 90,6 +5,9% +4,7% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 459,1 453,8 468,3 473,2 463,4 449,9 460,7 -1,6% +0,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 94,7 88,8 84,9 85,4 68,2 68,6 60,1 -29,2% -29,6% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 17,9 22,8 19,0 31,9 10,4 15,9 19,1 20,4 -36,1% -36,3% Charges financières d'assurance -11,4 -6,7 -7,3 -17,1 -4,1 10,8 -7,6 -8,3 -51,5% -48,8% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 110,9 100,5 99,7 91,6 95,0 80,1 72,2 -27,6% -28,4% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -2,6 -5,5 -0,4 -0,3 -4,5 -1,3 -77,4% -88,8% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 110,4 97,9 94,2 91,2 94,7 75,6 70,9 -24,7% -24,9% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 73,8 65,4 53,4 62,1 62,1 52,1 45,8 -14,3% -13,9% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 26,8% 25,5% 36,2% 23,0% 26,3% 19,9% 24,8% -11,3 ppts

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-24 S1-24 9M-24 2024 T1-25 S1-25 9M-25 2025 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 754,3 1 130,2 1 512,9 382,9 760,0 1 128,5 1 498,7 -0,9% +0,6% Revenus des autres activités 85,0 168,5 246,4 331,9 90,3 176,6 258,0 348,6 +5,0% +4,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 922,7 1 376,6 1 844,8 473,2 936,6 1 386,5 1 847,3 +0,1% +1,3% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 195,0 283,8 368,7 85,4 153,6 222,2 282,3 -23,4% -23,3% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement 17,9 40,8 59,8 91,7 10,4 26,3 45,4 65,8 -28,2% -28,7% Charges financières d'assurance -11,4 -18,1 -25,4 -42,5 -4,1 6,7 -0,9 -9,2 -78,3% -73,1% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 217,7 318,2 417,9 91,6 186,6 266,7 338,9 -18,9% -19,4% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -3,1 -8,6 -0,4 -0,6 -5,2 -6,4 -25,9% -32,3% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 217,2 315,1 409,2 91,2 186,0 261,6 332,5 -18,8% -19,1% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 142,3 207,7 261,1 62,1 124,2 176,3 222,0 -15,0% -15,5% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 27,0% 26,5% 28,7% 23,0% 24,7% 23,3% 23,6% -5,1 ppts

* Hors effet périmètre

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2026 : 12 mai 2026, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2024 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com .





COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.











www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2024 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2025 sous le numéro D.25-0227, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

3 La proposition de distribution est soumise à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour le 1 9 mai 202 6 .

4 Hors effet périmètre

5 Hors effet périmètre

6 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

7 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l’interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n’est pas audité.

8 La proposition de distribution est soumise à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour le 19 mai 2026.

Pièce jointe