Coface, Eiffage, Eutelsat...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier français s'allie à l'investisseur panafricain Shoreline Group pour développer un réseau de 10 hôtels dans le pays d'ici 2030, soutenu par un investissement de 300 MUSD.

Alstom

Le spécialiste du ferroviaire livrera ses résultats annuels.

Coface

Le leader de l'assurance-crédit affiche un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026. Si le bénéfice net est en repli de 13,7 %, le groupe maintient une rentabilité solide (RoATE de 11 %) et accélère sa mutation vers les services d'information.

Eiffage

Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 5,6 milliards d'euros au 1er trimestre 2026 , en légère hausse de 0,6 % par rapport au 1er trimestre 2025 (- 0,8 % pcc).

Eutelsat

Le groupe de satellites a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel solide, la forte dynamique des activités de connectivité en orbite basse (LEO) compensant le recul structurel du pôle vidéo.

Eurazeo

La société de gestion signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande en provenance du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves d'une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU), pour le compte de l'armateur malaisien MISC.

Hipay Group

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jacquet Metals

Les ventes de Jacquet Metals s'élèvent au premier trimestre 2026 à 502 millions d'euros, inférieures de 1,7% à celles enregistrées un an auparavant. La marge brute représente 124 MEUR, soit 24,7% du chiffre d'affaires contre 23,4 % au premier trimestre 2025.

NRJ Group

L'Autorité suédoise des médias a annoncé ce jour l'attribution des licences FM régionales pour la période allant du 1er août 2026 au 31 juillet 2034. Dans le cadre de cet appel d'offres, NRJ a obtenu des licences dans 20 des 21 régions concernées, consolidant ainsi sa position sur ce marché scandinave.

SMAIO

Le spécialiste franco-américain de la chirurgie rachidienne complexe confirme son changement d'échelle. Grâce à une percée majeure sur le marché outre-Atlantique, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2026.

Touax

Le spécialiste de la location de matériels de transport durable a annoncé une modification de sa structure de capital. Cette opération technique vise à optimiser la valeur pour les actionnaires.

Vallourec

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure présentera ses résultats du premier semestre.

Valneva

La société spécialisée dans les vaccins indiquera ses résultats du premier trimestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe précisera son chiffre d'affaires du premier semestre.