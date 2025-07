Coface, Aperam, Pluxee... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aperam

Aperam a confirmé ses perspectives pour le deuxième trimestre 2025 et vise toujours un Ebitda ajusté supérieur à celui du premier trimestre, qui s'était élevé à 86 millions d'euros. En parallèle, la dette financière nette devrait être inférieure au 1,235 milliard d'euros déclarés à la fin du premier trimestre. En outre, le spécialiste de l'acier a prévenu qu'en raison de la fluctuation du prix des matières premières, le deuxième trimestre pourrait être impacté négativement à hauteur de 10 millions d'euros.

Bouygues / Vinci

Colas, une filiale de Bouygues, et ETF, une filiale de Vinci, ont remporté un contrat de 100 millions d'euros, à partager à parts égales entre les deux. Les sociétés ont été sélectionnées pour intervenir en sous-traitance sur le deuxième tronçon de la ligne ferroviaire Alameda-Melipilla, au Chili. Elles devront notamment démonter les voies existantes, fournir du matériel et gérer la pose et la mise en service de la nouvelle ligne suburbaine.

Coface

Coface a finalisé l'acquisition de Cedar Rose Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'information commerciale au Moyen-Orient et en Afrique. Cedar Rose devient ainsi le fournisseur d'information de Coface dans la région, tant pour les besoins des activités d'assurance-crédit que de vente de services d'information. L'expert en assurance-crédit internationale explique que cette opération va lui permettre de renforcer ses capacités de production d'information dans des zones où elle est difficilement disponible.

Emova Group

L'ex-Monceau Fleurs livrera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies annonce dans un communiqué " la forte accélération de sa production " au premier semestre 2025. Les volumes produits atteignent 19 640 tonnes sur la période, contre 7 833 tonnes au premier semestre 2024. Le groupe spécialisé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, indique aborder " le second semestre 2025 avec confiance et ambition, en ligne avec sa feuille de route stratégique à horizon 2030 ".

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Maurel & Prom

Maurel & Prom a trouvé un accord pour l'acquisition d'une participation de 21 % dans le bloc gazier Sinu-9 en Colombie, en complément de l'acquisition initiale de 40 % annoncée en février 2025. Une fois les autorisations réglementaires obtenues, Maurel & Prom détiendra 61 % dans Sinu-9 et en deviendra l'opérateur. Dans les douze mois suivants, la société française aura le droit d'acheter 5 % supplémentaires. Le montant pour s'offrir ces 21 % est de 78,75 millions de dollars, un acompte de 2,95 millions de dollars a déjà été versé le solde étant dû à la finalisation.

Mercialys

Mercialys a annoncé la signature de l'enseigne alimentaire Lidl en reprise des surfaces du Géant Casino sur le site de Niort. L'installation de Lidl est prévue sur la seconde partie de l'année 2026. "Cette transition d'enseigne alimentaire s'est déroulée sans rupture de flux locatif pour Mercialys ", souligne la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Les surfaces rendues disponibles par le départ du Géant Casino permettront également d'accueillir une grande enseigne internationale du secteur du textile dont le bail est en cours de finalisation.

NFL Biosciences

NFL Biosciences a annoncé le renforcement de son organisation et l'élargissement du rôle du Dr. Yannick Plétan au sein de la société par sa nomination en tant que Directeur Médical. Consultant médical et membre du conseil d'administration depuis 2018, le Dr. Yannick Plétan va conserver ces rôles, et son nouveau poste s'inscrit dans l'accélération du développement clinique et règlementaire du NFL-101, le traitement de la société pour le sevrage tabagique, alors que l'étude de phase 3 va bientôt être lancée.

Pluxee

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025, Pluxee a généré un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros, en hausse de 11,1 %, ou de 4,3 % en publiée en raison d'un effet de change défavorable au Brésil, en Turquie et au Mexique. Le volume d'affaires total émis s'est élevé à 5,7 milliards d'euros. L'activité a été portée par la division Avantages aux salariés qui a connu une croissance organique de 12,3 %, pour des revenus de 270 millions d'euros.