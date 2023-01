COFACE annonce l’acquisition de Rel8ed, société spécialisée dans l'analyse de données en Amérique du nord

COFACE annonce l’acquisition de R el8 e d, société spécialisée dans l'analyse de données en Amérique du nord

Paris, le 30 janvier 2023 – 13 h00

Coface annonce aujourd'hui l'acquisition de Rel8ed, une société nord-américaine spécialisée dans l’analyse de données. Cette acquisition permettra d’enrichir les bases de données de Coface et de renforcer ses capacités d'analyse. Elle bénéficiera aux activités de Coface à la fois dans le domaine de l'assurance-crédit et de l’information d’entreprises.

« Nous avons travaillé en partenariat avec Rel8ed au cours de l’année passée et avons pu constater la qualité des expertises que la société pouvait apporter au Groupe Coface et à ses clients, en particulier sur le marché nord-américain, où il est difficile d'obtenir des informations détaillées sur les petites et moyennes entreprises », a déclaré Oscar Villalonga , directeur général de Coface Amérique du Nord. « L’approche et les méthodologies spécifiques que Rel8ed a développées pour décrypter des bases de données en open source et exploiter des sources alternatives de données nous permettra d’étendre nos bases de données. Cela nous permettra d’accompagner encore plus efficacement nos clients dans la gestion de leurs risques de crédit et de chaînes d'approvisionnement. »

Rel8ed a été créé en 2015 avec le soutien du programme d'incubation d'Innovate Niagara en Ontario. La société dispose de bureaux aux États-Unis et au Canada. Elle est spécialisée dans l’intégration, le croisement et l’analyse de Big Data provenant de multiples sources. Parmi ses clients Rel8ed compte aussi bien des entreprises multinationales, des entités publiques, que des associations professionnelles.

Dès 2019, Coface a créé un Data Lab à Paris pour renforcer l’usage des Data Sciences afin d'optimiser ses évaluations de risque, et de développer de nouveaux produits et services. L’acquisition de Rel8ed vient renforcer et compléter cette démarche. Les clients de Coface pourront ainsi bénéficier de services renforcés et innovants, notamment dans le domaine de l’information d’entreprise.

« Les besoins des entreprises vont au-delà du simple accès à de larges sources de données. Afin de pouvoir orienter leur stratégie commerciale, elles doivent avoir accès à des analyses prédictives et des informations réellement exploitables. Nous sommes ravis d'accueillir les experts de Rel8ed au sein de Coface. Intégrer leurs talents et compétences au sein de notre dispositif nous permettra de continuer à enrichir nos capacités en matière de données et d'en tirer le meilleur parti pour nos clients », a déclaré Thibault Surer , directeur de la stratégie et du développement du Groupe Coface.

