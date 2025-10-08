Coca-Cola va introduire des mini-boîtes de 7,5 onces dans les magasins de proximité aux États-Unis

(Mise en contexte du sirop de maïs à haute teneur en fructose et du sucre de canne) par Jessica DiNapoli

Coca-Cola KO.N introduit des mini-boîtes de 7,5 onces de certains de ses sodas dans les magasins de proximité américains au début de l'année prochaine, en espérant que les consommateurs à court d'argent et soucieux des calories seront attirés par ces boissons plus petites et moins chères.

Dans le courant de l'année, la société Coke, basée à Atlanta, lancera également des bouteilles en verre de soda Coca-Cola édulcoré avec du sucre de canne plutôt qu'avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose, a déclaré Joel Bishop, président de la direction commerciale de l'unité d'exploitation nord-américaine de l'entreprise.

Le président Donald Trump a déclaré cet été que Coke introduirait la boisson gazeuse sucrée au sucre de canne.

Coke a vu la demande de ses sodas fluctuer aux États-Unis, la plupart de ses augmentations de ventes provenant de hausses de prix plutôt que d'une croissance du volume. Le recul des dépenses des consommateurs hispaniques est en partie responsable de cette situation.

Les nouvelles mini-canettes en portion individuelle visent à inciter davantage de consommateurs à essayer Coke, a déclaré Bishop.

"Nous essayons de rendre le produit plus abordable et de recruter de nouveaux consommateurs", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas beaucoup d'offres à moins de 2 dollars".

Le prix de vente conseillé pour les mini-canettes individuelles est de 1,29 dollar. Chaque canette contient 90 calories, contre 240 calories pour une bouteille en plastique de 20 onces, l'offre la plus populaire de la société dans les magasins de proximité.

Coke zéro sucre, Cherry Coke, Sprite, Fanta et d'autres nouveaux parfums seront proposés en mini-canettes, a indiqué Bishop. Le Coca light sera également proposé en canettes individuelles dans les régions des États-Unis où ce produit est populaire, a-t-il précisé.

Des packs plus importants de mini-canettes sont disponibles dans les épiceries et les grandes surfaces comme Costco COST.O et Kroger KR.N .

Depuis des années, les consommateurs américains recherchent du Coca-Cola dit "mexicain" qui utilise du sucre de canne au lieu de sirop de maïs à haute teneur en fructose, affirmant qu'ils en préfèrent la saveur.

L'intérêt pour cette option s'est accru depuis que le ministre de la santé de Trump, Robert F. Kennedy Jr., a accusé le sirop de maïs à haute teneur en fructose de jouer un rôle dans les maladies chroniques telles que l'obésité et le diabète.

Les professionnels de la santé recommandent toutefois de limiter les sucres ajoutés dans les régimes alimentaires sans identifier de différence significative entre le sirop de maïs à haute teneur en fructose et le sucre de canne.