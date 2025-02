Coca-Cola, porté par les sodas, fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre

( AFP / KAREN BLEIER )

Le géant américain des boissons Coca-Cola a publié des ventes supérieures aux attentes au quatrième trimestre, soutenu par les sodas et notamment par le Coca Zéro, et table sur une augmentation un peu plus modérée en 2025, a-t-il indiqué mardi.

D'octobre à fin décembre, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6% à 11,5 milliards de dollars, mieux qu'attendu par les analystes interrogés par Factset. Le groupe a expliqué cette progression par des volumes en petite hausse, notamment en Chine et aux Etats-Unis, ainsi que par des prix plus élevés pour ses produits.

Pour l'ensemble de l'année 2024, le mastodonte a engrangé 47,1 milliards de dollars de revenus (+3% sur un an). A taux de changes comparables, le chiffre d'affaires a augmenté de 12%.

La situation diffère fortement en fonction des produits. Au quatrième trimestre, le géant a ainsi vu le volume de ses ventes à l'unité dopé par la demande pour ses boissons gazeuses non alcoolisées, mais aussi par les boissons commercialisées sous la marque Coca, et en particulier le Coca Zéro (avec un bond de 13% sur cette période), en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique.

De la même façon, les eaux ont aussi bénéficié d'une demande en hausse au quatrième trimestre, particulièrement en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, ou encore en Asie-Pacifique.

Mais à l'inverse, les ventes à l'unité des jus, des boissons lactées et des boissons à base de plantes ont vu leur volume reculer de 1% sur un an, avec de mauvaises performances en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le bénéfice net a atteint quasiment 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, une hausse de 11% sur un an. Rapporté par action et à données comparables, variable privilégiée par les marchés, il progresse de 12% et est supérieur aux attentes du marché. Sur l'ensemble de l'année, il augmente de 7%.

Pour 2025, Coca-Cola a indiqué prévoir une croissance organique de ses revenus comprise entre 5% et 6%, soit une augmentation plus modérée que pour 2024. Il table par ailleurs sur un bénéfice par action - à taux de changes comparables - en hausse de 2% à 3% sur l'ensemble de l'année.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H40 GMT, mardi, le titre de Coca-Cola progressait de 3,2%.