Coca-Cola organise des pourparlers de la dernière chance pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le projet de vente de Costa Coffee par la société américaine de boissons gazeuses Coca-Cola KO.N risque d'échouer et la société organise ce week-end des pourparlers de la dernière chance avec la société de capital-investissement TDR Capital pour tenter de le sauver, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
