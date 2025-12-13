Coca-Cola organise des pourparlers de la dernière chance pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT

Le projet de vente de Costa Coffee par la société américaine de boissons gazeuses Coca-Cola KO.N risque d'échouer et la société organise ce week-end des pourparlers de la dernière chance avec la société de capital-investissement TDR Capital pour tenter de le sauver, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

