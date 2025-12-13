 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola organise des pourparlers de la dernière chance pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de vente de Costa Coffee par la société américaine de boissons gazeuses Coca-Cola KO.N risque d'échouer et la société organise ce week-end des pourparlers de la dernière chance avec la société de capital-investissement TDR Capital pour tenter de le sauver, a rapporté samedi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COCA-COLA CO
70,540 USD NYSE +2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camp pour personnes déplacées dans la province cambodgienne de Banteay Meanchey, à la frontière avec la Thaïlande, le 13 décembre 2025 ( AFP / TANG CHHIN SOTHY )
    Le Cambodge suspend les passages frontaliers avec la Thaïlande, 4 soldats thaïlandais tués
    information fournie par AFP 13.12.2025 16:28 

    Le Cambodge a suspendu tous les passages frontaliers avec la Thaïlande samedi, après que Bangkok a démenti la conclusion d'un cessez-le-feu mettant fin à plusieurs jours d'affrontements meurtriers, comme l’affirmait le président américain Donald Trump. Le ministère ... Lire la suite

  • Le ministre des Affaires étrangères irakien Fuad Hussein (à gauche) marche aux côtés du secrétaire général des Nations unies (ONU) Antonio Guterres à l'arrivée de ce dernier à Bagdad le 13 décembre 2025. ( AFP / Murtaja LATEEF )
    Guterres acte la fin de la mission de l'ONU en Irak
    information fournie par AFP 13.12.2025 16:19 

    Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a acté samedi à Bagdad la fin de la mission politique de l'ONU en Irak (Manui), qui avait accompagné la transition du pays après l'invasion américaine. A la demande de Bagdad, la Manui cessera ses activités après ... Lire la suite

  • La diversification demeure la meilleure protection: répartir votre capital entre différentes classes d’actifs, plusieurs secteurs et diverses zones géographiques permet de lisser les performances et de réduire votre dépendance à un seul marché.
    Bull market ou bear market: comment identifier les cycles boursiers?
    information fournie par Le Particulier 13.12.2025 16:00 

    Les marchés financiers évoluent par cycles. Aux périodes d’euphorie, succèdent toujours des phases de repli plus ou moins marquées. Deux termes anglo-saxons résument bien ces mouvements : le bull market (marché haussier) et le bear market (marché baissier). Mais ... Lire la suite

  • Vue aérienne d'une zone inondée où demeure une mosquée, dans le district de Pidie Jaya, dans la province indonésienne d'Aceh, le 30 novembre 2025 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )
    Indonésie: le bilan des inondations dépasse les 1.000 morts
    information fournie par AFP 13.12.2025 15:59 

    Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont dévasté l'ouest de l'Indonésie a dépassé les 1.000 morts, a annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues sur la région. Les inondations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank