Coca-Cola dépasse les attentes trimestrielles

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, Coca-Cola anticipe, pour 2025, une croissance organique des revenus allant de 5 à 6%, à comparer aux 12% de 2024 et à un objectif de long terme du groupe allant de 4 à 6%.

(AOF) - Coca-Cola progresse de 3% en avant-Bourse. Le géant des sodas a dépassé les attentes de Wall Street au quatrième trimestre fiscal, sur fond de résistance de la demande pour ses sodas et ses jus de fruits, ainsi qu'un relèvement de ses prix. La firme d'Atlanta a généré un bpa de 55 cents, supérieur de 3 cents au consensus. Les ventes ont également dépassé les attentes, augmentant de 6% à 11,5 milliards de dollars. Les volumes ont progressé de 2% en glissement annuel contre environ 1% de consensus.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.