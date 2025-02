Coca-Cola: BPA en augmentation de 12% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 13:46









(CercleFinance.com) - Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en augmentation de 12% à 0,55 dollar au titre des trois derniers mois de 2024, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée à 24% contre 23,1% sur la même période de l'année précédente.



A 11,5 milliards de dollars, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 6% en données totales et de 14% en organique, une croissance tirée surtout par des effets mix et prix pour 9%.



Pour l'exercice qui commence, Coca-Cola anticipe une hausse du BPA comparable entre 2 et 3%, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 5 et 6%, à comparer à des progressions de respectivement 7% et 12% sur l'ensemble de 2024.





Valeurs associées COCA-COLA CO 64,54 USD NYSE 0,00%