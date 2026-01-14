Coca-Cola annonce une série de changements à sa direction
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 14:24
Comme annoncé le 11 décembre 2025, Henrique Braun, actuellement vice-président exécutif et COO, deviendra le CEO du géant des sodas, succédant à James Quincey, qui restera néanmoins président exécutif du conseil d'administration.
Pour unifier l'excellence numérique des données et opérationnelle au sein de l'entreprise, Coca-Cola crée le nouveau poste de chief digital officer, confié à Sedef Salingan Sahin, qui est actuellement président de l'unité opérationnelle Eurasie et Moyen-Orient.
Par ailleurs, Manolo Arroyo, qui occupe actuellement les fonctions de vice-président exécutif et chief marketing officer, deviendra vice-président exécutif et chief marketing and customer commercial officer.
Coca-Cola crée également deux nouveaux groupes de marché, conçus pour renforcer l'attention sur les marchés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et qui seront confiées respectivement à Sanket Ray et Claudia Lorenzo.
Enfin, le groupe annonce que Robin Halpern a été nommé nouveau chef de cabinet de Henrique Braun. A ce titre, il soutiendra et permettra une transition efficace. Il occupe actuellement le poste de vice-président et responsable des relations investisseurs.
