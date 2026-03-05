Coal India progresse grâce au relèvement de l'objectif de prix par Citi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** L'action de Coal India COAL.NS a augmenté de 3,2% à 449,5 roupies, ce qui représente la plus forte hausse de l'indice Nifty 50 .NSEI , qui a augmenté de 0.51%

** L'action devrait enregistrer sa plus forte hausse en une séance depuis le 28 janvier

** COAL au-dessus des SMA de 100 et 200 jours depuis fin décembre

** Citi relève le PT de 415 à 430 roupies et prévoit une hausse de l'action dans les 90 prochains jours

** La société de courtage indique que les prix élevés du GNL, en raison de la guerre au Moyen-Orient, devraient inciter à passer du gaz au charbon, entraînant une hausse des prix du charbon et une augmentation potentielle des prix des enchères électroniques

** J.P.Morgan attend "une amélioration des fondamentaux plus larges avant de devenir constructif" sur l'action

** La note moyenne de 21 analystes est "acheter", le prix médian est de 436 roupies - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, COAL est en hausse de 13 % contre une perte de 6 % pour le NSEI