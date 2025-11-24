CNN retire ses articles du flux Apple News, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN a retiré ses articles d'Apple News, mettant ainsi fin à son accord de partage de contenu avec la plateforme, a rapporté Semafor dimanche.

Les deux sociétés sont en train de discuter d'un nouvel accord qui rétablirait les articles de CNN dans Apple News, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Apple et CNN n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.