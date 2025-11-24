 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
-2,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CNN retire ses articles du flux Apple News, selon Semafor
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 04:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNN a retiré ses articles d'Apple News, mettant ainsi fin à son accord de partage de contenu avec la plateforme, a rapporté Semafor dimanche.

Les deux sociétés sont en train de discuter d'un nouvel accord qui rétablirait les articles de CNN dans Apple News, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Apple et CNN n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Apple

Valeurs associées

APPLE
271,4900 USD NASDAQ +1,97%
WARNER BROS RG-A
23,1700 USD NASDAQ +1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank