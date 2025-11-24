 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 023,72
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CNN retire ses articles du flux Apple News, selon Semafor
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de CNN au paragraphe 4)

CNN a retiré ses articles d'Apple News, mettant ainsi fin à son accord de partage de contenu avec la plateforme, a rapporté Semafor dimanche.

Les deux sociétés sont en train de discuter d'un nouvel accord qui rétablirait les articles de CNN dans Apple News, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

CNN a refusé de commenter, tandis qu'Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Apple

Valeurs associées

APPLE
271,4900 USD NASDAQ +1,97%
WARNER BROS RG-A
23,1700 USD NASDAQ +1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 10:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse en attendant de nombreuses publications économiques
    information fournie par AFP 24.11.2025 10:02 

    La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, tentant de rebondir après un bilan hebdomadaire en recul, à l'entame d'une semaine dense en publications économiques en Europe et aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 progressait de 0,39% vers 09H45, soit de 31,52 points, ... Lire la suite

  • Des manifestants s'opposant à la politique budgétaire du gouvernement De Wever, à Bruxelles, le 14 octobre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    La Belgique entre dans une grève nationale de trois jours
    information fournie par AFP 24.11.2025 09:56 

    Trains supprimés, vols annulés, crèches fermées: la Belgique connaît à partir de lundi trois jours de grève contre les réformes socio-économiques du gouvernement De Wever, qui est déterminé de son côté à augmenter l'effort pour assainir les finances publiques. ... Lire la suite

  • Vue aérienne des ruines de la basilique d'Iznik en Turquie le 31 octobre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Turquie: à Iznik, la basilique sauvée des eaux, cimetière de martyrs
    information fournie par AFP 24.11.2025 09:47 

    Immergée pendant des siècles, la basilique d'Iznik, où se rendra le pape lors de son voyage en Turquie, éclaire les premiers siècles de la chrétienté et de ses martyrs. A 200 km au sud d'Istanbul, l'ancienne Nicée accueillit en 325 l'un des rassemblements fondateurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank