CNN intente un procès contre Perplexity pour diffusion illégale de contenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le procès aux paragraphes 1 à 3 et 6, le commentaire de Perplexity au paragraphe 4, ainsi que le contexte d'autres affaires relatives aux droits d'auteur et à l'IA au paragraphe 7)

Jeudi, CNN a intenté une action en justice contre Perplexity devant le tribunal fédéral de New York, alléguant que le fournisseur de moteur de recherche basé sur l'IA diffusait illégalement son contenu protégé par le droit d'auteur, marquant ainsi la dernière bataille juridique en date entre l'entreprise d'IA et un éditeur de presse.

La plainte indique que Perplexity a illégalement copié des milliers d'articles, de vidéos et d'images de CNN pour alimenter ses produits et diffuse du contenu concurrent « identique ou substantiellement similaire ».

« On ne peut pas protéger par le droit d’auteur des faits », a déclaré Jesse Dwyer, porte-parole de Perplexity, en réponse à cette action en justice.

CNN réclame des dommages-intérêts d'un montant non précisé ainsi qu'une ordonnance du tribunal interdisant à Perplexity de violer ses droits de propriété intellectuelle.

« Le procès intenté par CNN repose sur le principe selon lequel Perplexity, une entreprise évaluée à des dizaines de milliards de dollars, ne devrait pas pouvoir voler les entités qui créent le contenu original que Perplexity exploite », a déclaré dans un communiqué la chaîne d’information WBD.O , détenue par Warner Bros.

« En exploitant les reportages de CNN de cette manière, Perplexity enfreint les protections accordées par la loi sur le droit d’auteur et sape les incitations économiques qui rendent possible la collecte d’informations originales », a déclaré CNN dans sa plainte.

Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, les éditeurs et les rédacteurs d'actualités s'inquiètent de voir leur contenu réutilisé pour apparaître dans les résultats d'une requête de chatbot, ce qui a déclenché des batailles autour du droit d'auteur, de la rémunération et de la propriété.

Le procès intenté par CNN est l’une des dizaines d’affaires américaines à enjeux élevés engagées par des titulaires de droits d’auteur, notamment des médias, des auteurs et des éditeurs, contre des entreprises technologiques pour utilisation abusive présumée de leurs œuvres dans le cadre de l’entraînement de grands modèles linguistiques. Anthropic a été la première entreprise d’IA à conclure un accord dans l’une de ces affaires l’année dernière, acceptant de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un recours collectif intenté par un groupe d’auteurs.

Le procès intenté par CNN est le dernier d'une série de recours judiciaires engagés contre Perplexity, qui utilise l'IA pour parcourir des sites web et répondre aux requêtes des utilisateurs, au motif que l'entreprise aurait enfreint des droits d'auteur et illégalement collecté des données pour entraîner sa technologie.

Perplexity fait également l'objet de poursuites judiciaires de la part du New York Times NYT.N , de Reddit et de Dow Jones , entre autres. Plusieurs organes de presse ont désormais signé des accords de licence et des partenariats avec les géants de la tech et les entreprises d'IA générative afin de garantir que leurs modèles aient accès à des sources d'information vérifiées, tout en rémunérant les éditeurs et en renvoyant vers les articles originaux.