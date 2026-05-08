Cloudflare va supprimer 20 % de ses effectifs mondiaux ; le cours de l'action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de la société de services cloud Cloudflare NET.N recule de 16,6 % à 214 dollars en pré-ouverture

** La société annonce le licenciement d'environ 20 % de ses effectifs à l'échelle mondiale, soit plus de 1.100 postes supprimés ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 664 et 665 millions de dollars, soit légèrement en dessous des estimations des analystes qui s'élèvent à 665,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Elle affiche également un chiffre d'affaires de 639,8 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 621,9 millions de dollars, et un bénéfice par action (BPA) ajusté de 25 cents au premier trimestre, supérieur aux estimations de 23 cents

** À la dernière clôture, l'action NET affichait une hausse de 26,09 % depuis le début de l'année