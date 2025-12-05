Cloudflare déclare enquêter sur des problèmes liés au tableau de bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du code d'emballage des médias)

Cloudflare NET.N a déclaré vendredi qu'il enquêtait sur des problèmes concernant son Dashboard et les Application Programming Interfaces (APIs).

Les clients qui utilisent le tableau de bord ou les API de Cloudflare sont affectés car les requêtes peuvent échouer et des erreurs peuvent s'afficher, a indiqué la société sur sa page d'état.