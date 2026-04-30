Clorox revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une baisse de la demande et d'une hausse des coûts

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Clorox CLX.N a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, alors que le fabricant de javel est confronté à une baisse de la demande et à une hausse des coûts liée à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

La hausse des coûts de l'énergie, du carburant et du fret pèse sur les consommateurs, les incitant à réduire leurs dépenses discrétionnaires, notamment en produits ménagers de marque, et suscitant des inquiétudes quant à la pression sur les marges des fabricants de biens de consommation comme Clorox.

“La confiance des consommateurs s'est encore affaiblie face à la hausse des prix de l'essence et à la détérioration des perspectives d'emploi. En conséquence, les consommateurs sont devenus encore plus sélectifs dans leurs dépenses, rendant la conquête de parts de marché supplémentaires plus compétitive”, ont déclaré les dirigeants de Clorox.

L'action de la société a chuté d'environ 7% en séance prolongée.

Cet avertissement fait écho aux inquiétudes exprimées dans l'ensemble du secteur des biens de consommation , notamment par Procter & Gamble PG.N , qui met en avant la hausse des coûts des intrants alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole.

Clorox table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 5,45 et 5,65 dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 5,95 à 6,30 dollars.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa marge brute annuelle baisse de 250 à 300 points de base, invoquant les difficultés liées à la hausse des coûts énergétiques, ainsi que les coûts liés à son acquisition de GOJO Industries, le fabricant de Purell.

Au début du mois, Clorox a finalisé l'acquisition de GOJO afin d'élargir son portefeuille dans le segment de la santé et de l'hygiène.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule de 6%, contre une baisse de 6% à 10% prévue précédemment.

La société mère de Pine-Sol a annoncé un bénéfice ajusté de 1,64 dollar par action pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,67 milliard de dollars est globalement conforme aux estimations.