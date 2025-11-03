Clorox en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 novembre - ** Les actions du fabricant d'eau de Javel Clorox CLX.N ont augmenté d'environ 3% à 112,65 dollars
** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de nettoyage
** CLX affiche un bénéfice par action de 85 cents, dépassant les estimations de 79 cents - données compilées par LSEG
** La société affiche une baisse de 19 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,43 milliard de dollars, contre des estimations de 1,40 milliard de dollars; elle signale une baisse des expéditions, les détaillants s'étant approvisionnés avant la mise à niveau de son système
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 30 % depuis le début de l'année
