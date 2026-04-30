Clorox en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Le titre du fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N a chuté d'environ 6 % à 91,92 dollars après la clôture ** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel , pénalisée par une baisse de la demande pour ses produits d'entretien alors que l'impact de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran fait grimper les coûts pour les consommateurs

** La société table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 5,45 et 5,65 dollars, contre une prévision précédente de 5,95 à 6,30 dollars

** La société prévoit une baisse de sa marge brute annuelle de 250 à 300 points de base

** Prévoit une baisse du chiffre d'affaires annuel de 6 %, contre une baisse de 6 % à 10 % prévue précédemment

** Annonce un BPA ajusté de 1,64 $ au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,55 $

** Chiffre d'affaires trimestriel globalement conforme aux estimations

** À la clôture de jeudi, CLX affichait une baisse de 4 % depuis le début de l'année