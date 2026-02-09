Cleveland-Cliffs s'effondre après avoir manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N ont chuté de plus de 17% lundi après-midi, après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre du sidérurgiste ait été inférieur aux estimations de Wall Street.

Les actions de la société se négociaient à 12,22 dollars et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en une seule journée depuis le 21 octobre.

Le directeur général Lourenco Goncalves a déclaré que la performance de Cleveland-Cliffs en 2025 a été affectée par de faibles niveaux de production dans le secteur automobile, la résiliation d'un contrat de fourniture de brames de 5 ans avec ArcelorMittal MT.LU et l'impact des tarifs douaniers radicaux sur les métaux de l'administration Trump sur les opérations canadiennes de l'entreprise.

"Le Canada est devenu un dépotoir pour les producteurs qui tentent d'éviter les tarifs douaniers américains, et la fabrication canadienne en aval a également été affectée négativement", a déclaré M. Goncalves.

Bien que les tarifs douaniers aient soutenu les prix au comptant de l'acier américain, les contrats commerciaux sont restés à la traîne, car l'industrie s'est adaptée à un ancien indice de prix, ce qui a entraîné une baisse des prix de vente au cours du quatrième trimestre.

Les droits de douane ont également nui aux ventes dans le secteur automobile, qui représente 28 % des recettes trimestrielles de Cleveland-Cliffs provenant de la production d'acier, car les résultats des constructeurs automobiles américains sont affectés par l'augmentation des coûts de production.

Les recettes trimestrielles de l'entreprise ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, passant à 4,31 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 4,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total pour 2025 a également diminué, passant de 19,19 milliards de dollars en 2024 à 18,61 milliards de dollars.

Le producteur d'acier a toutefois affiché une perte trimestrielle moins importante que prévu.

Sa perte ajustée s'est élevée à 43 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 68 cents il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 60 cents.

M. Goncalves a déclaré que la société devrait subir des coûts plus élevés au cours du prochain trimestre en raison de la "récente hausse des coûts des services publics et de la modification de la gamme de produits", avant de se normaliser au cours du deuxième trimestre, ainsi que de l'amélioration des prix de l'acier et des volumes d'expédition.

La société cherche à finaliser un accord avec le sidérurgiste coréen Posco 005490.KS au cours du premier semestre 2026.

L'objectif de prix médian compilé par 15 courtiers couvrant Cleveland-Cliffs s'élevait à 13 dollars. En 2025, l'action avait gagné 41,3 %.