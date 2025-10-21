Cleveland-Cliffs chute après l'abaissement de la note de Wells Fargo

21 octobre - ** Les actions du sidérurgiste Cleveland-Cliffs CLF.N ont baissé d'environ 3% à 15,70 dollars avant le marché

** Wells Fargo abaisse sa note de "égal à égal" à "sous-pondéré"

** L'évolution de l'action nous semble être une réaction excessive à un protocole d'accord avec une aciérie étrangère et à des gisements potentiels de terres rares", déclare l'analyste Timna Tanners

** Le courtier dit qu'il reste sceptique quant aux rendements attrayants de la région, citant le manque d'informations fournies par CLF sur d'autres gisements

** CLF a fait état lundi d'une perte au troisième trimestre inférieure aux estimations de Wall Street

** Quatre des 15 sociétés de courtage considèrent l'action CLF comme un "achat", huit comme un "maintien" et trois comme une "vente" ou moins; le PT médian est de 12 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de ~72% depuis le début de l'année