Cleveland-Cliffs bondit après les résultats du troisième trimestre et l'annonce d'un plan d'exploration des terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 octobre - ** L'action de Cleveland-Cliffs CLF.N augmente de 19% à 15,87 $ avant le marché

** Les revenus du troisième trimestre ont été inférieurs aux estimations des analystes, mais ont augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente grâce à une meilleure répartition des ventes, à une amélioration des prix et à la gestion des coûts

** "Nos résultats du troisième trimestre ont marqué un signe clair de reprise de la demande pour l'acier de qualité automobile fabriqué aux États-Unis, et c'est une conséquence directe du nouvel environnement commercial mis en œuvre et appliqué par l'administration Trump", a déclaré le directeur général Lourenco Goncalves

** Goncalves a déclaré que CLF planifiait l'exploration de minéraux de terres rares dans les mines du Michigan et du Minnesota

** La perte ajustée de 45 cents par action au troisième trimestre était supérieure à la perte estimée par les analystes à 48 cents - données compilées par LSEG

** Les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 4,73 milliards de dollars, alors que l'estimation des données compilées par LSEG était de 4,90 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 41,7 % depuis le début de l'année