Cleveland-Cliffs affiche des résultats mitigés au troisième trimestre ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N augmentent de 1,4 % à 13,51 $ avant le marché

** Les revenus du troisième trimestre ont été inférieurs aux estimations des analystes, mais ont augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente grâce à une meilleure répartition des ventes, à une amélioration des prix et à la gestion des coûts

** "Nos résultats du troisième trimestre ont marqué un signe clair de reprise de la demande pour l'acier de qualité automobile fabriqué aux États-Unis, et c'est une conséquence directe du nouvel environnement commercial mis en œuvre et appliqué par l'administration Trump", a déclaré le directeur général Lourenco Goncalves

** La perte ajustée de 45 cents par action au troisième trimestre est supérieure à la perte de 48 cents estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 3ème trimestre: 4,73 milliards de dollars contre 4,90 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 41,7 % depuis le début de l'année