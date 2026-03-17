Cleary, directeur financier de Cencora, prendra sa retraite

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Le distributeur de médicaments Cencora COR.N a déclaré mardi que le directeur financier James Cleary prendrait sa retraite le 30 juin, ajoutant qu'il envisageait des candidats internes et externes pour lui succéder.

* M. Cleary participera au processus de recherche et agira en tant que conseiller jusqu'à la fin de l'année 2026 afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué la société.

* Il est directeur financier de Cencora depuis novembre 2018, trois ans après avoir rejoint la société suite à l'acquisition de MWI Veterinary Supply.

* Cencora a déclaré en février qu'elle vendrait la filiale, MWI Animal Health, à la société privée Covetrus dans le cadre d'un accord évaluant l'unité à 3,5 milliards de dollars, alors qu'elle se concentre davantage sur la distribution de médicaments.

* La société prévoit également de céder des activités non essentielles et de se concentrer davantage sur ses activités de base afin d'obtenir des résultats à long terme.

* "Son départ à la retraite nous a surpris, mais comme M. Cleary restera en tant que conseiller jusqu'à la fin de 2026, nous pensons qu'il sera en mesure de travailler avec son successeur avant de fournir des prévisions pour l'exercice 27 à l'automne", a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

* Mardi, Cencora a réaffirmé sa fourchette de prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, comprise entre 17,45 et 17,75 dollars par action.