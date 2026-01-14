 Aller au contenu principal
CleanSpark se développe grâce à l'expansion de son centre de données au Texas
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du mineur de bitcoins CleanSpark

CLSK.O augmentent de 3,6 % à 13,02 $ avant le marché ** CLSK va acquérir jusqu'à 447 acres de terrain dans le comté de Brazoria, au Texas, pour un centre de données; la transaction devrait être conclue au premier trimestre 2026

** La transaction marque le deuxième projet de CLSK dans la région de Houston

** 13 des 14 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou une note supérieure, 1 "conserver"; le prix médian est de 24,5 $ - données de LSEG

** CLSK en hausse de 24% jusqu'à présent en 2026

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

