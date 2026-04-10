Claude Mythos d'Anthropic fait plonger les acteurs de la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 20:21
Les valeurs américaines de la cybersécurité chutent lourdement en Bourse depuis mercredi après les annonces d'Anthropic sur Claude Mythos Preview, un modèle d'intelligence artificielle jugé suffisamment puissant pour justifier un accès très encadré. Le groupe a expliqué que l'outil était capable d'identifier des milliers de vulnérabilités logicielles, parfois anciennes, et que son ouverture au grand public présentait des risques élevés d'usage malveillant.
La réaction du marché a été brutale. Sur trois séances, Palo Alto Networks perd environ 12%, Akamai Technologies 20%, Fortinet 8% et CrowdStrike 11%. Les investisseurs craignent que l'accélération des capacités offensives de l'IA ne fragilise une partie des outils de cybersécurité traditionnels et ne mette au jour les faiblesses structurelles de nombreux logiciels.
Le sujet a pris une dimension suffisamment sensible que, selon Reuters, Jerome Powell et Scott Bessent ont réuni en urgence les dirigeants des principales banques américaines pour les alerter sur les risques de cybersécurité liés à ce nouveau modèle. Anthropic a toutefois cherché à encadrer cette technologie via le projet Glasswing, qui réunit une douzaine de partenaires majeurs et plus de 40 autres organisations afin de détecter puis corriger automatiquement des failles critiques avant qu'elles ne soient exploitées.
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