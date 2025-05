Clariant: visé par une plainte d'OMV pour fixation de prix information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de spécialités chimiques Clariant Clariant a annoncé mardi avoir été assigné en justice par le groupe d'énergie autrichien OMV, qui lui réclame environ un milliard d'euros de dommages et intérêts dans le cadre d'une affaire d'entente sur le marché de l'achat d'éthylène.



La plainte, déposée le 26 mai auprès du tribunal d'Amsterdam, vise quatre entreprises, dont Clariant, et fait suite à une décision rendue par la Commission européenne en juillet 2020, qui avait également sanctionné Westlake, Orbia et Celanese, tous accusés de fixation de leurs prix.



Dans un communiqué, Clariant dit fermement rejeter les allégations d'OMV, assurant avoir l'intention de 'défendre vigoureusement sa position' dans le cadre de la procédure.



La société indique disposer d'éléments économiques solides attestant que les comportements en question ont eu aucun effet sur le marché.



Bruxelles avait conclu en 2020 que plusieurs entreprises s'étaient entendues afin de déterminer les prix de l'éthylène, un composant clé de la chaîne pétrochimique, avec des amendes qui s'étaient montées à plusieurs centaines de millions d'euros.



OMV n'a pas communiqué sur le sujet dans l'immédiat.



A la Bourse de Zurich, l'action Clariant cédait autour de 1,3% mardi matin dans le sillage de ces annonces, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI MID des moyennes capitalisations suisses.





