Clariant cède ses activités au Venezuela pour 1,8 million de dollars
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 10:48
Dans un communiqué, le groupe suisse de chimie de spécialités indique que l'entité Clariant Venezuela, qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de trois millions de francs suisses pour un effectif d'une soixante de personnes, va être cédée à la société CMV Quimica.
Clariant précise que cette déconsolidation va entraîner, conformément au normes comptables IFRS, la libération d'un "écart de conversion" cumulé - ou "cumulative translation adjustments" (CTA) - d'un montant d'environ 236 million de francs suisses qui affectera son résultat net et son bénéfice par action (BPA) au titre l'exercice 2025, sans aucun impact au niveau de la trésorerie.
Cette reclassification n'aura, par ailleurs, aucune incidence sur les plans de redistribution aux actionnaires ni sur l'objectif d'une marge opérationnelle (Ebitda) hors éléments exceptionnels de 17%-18% communiqué pour 2025.
A la Bourse de Zurich, l'action Clariant, qui a perdu 25% cette année, avançait de 0,2% vendredi matin vers 10h40.
