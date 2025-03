Clariane fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Clariane annonce une évolution de sa gouvernance, avec la nomination de Sylvia Metayer, administratrice indépendante, comme présidente du conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 14 mai 2025. Jean-Pierre Duprieu a fait part de son souhait de ne pas voir renouveler son mandat d’administrateur lors de l’Assemblée générale du 14 mai 2025, par application anticipée de la limite d’âge statutaire fixée à 75 ans.

Le Conseil d'administration a également décidé de proposer la nomination en qualité d'administrateur indépendant de Olivier Bogillot en remplacement du Dr Jean-François Brin dont le mandat arrive à échéance.

Sylvia Metayer a débuté sa carrière au sein d'un cabinet d'audit avant d'intégrer le groupe Danone en tant que vice-Présidente en charge de la finance et du contrôle de gestion de la division " pâtes et plats préparés ".

Elle occupe ensuite, de 1997 à 1999, la fonction de directrice financière au sein de Mattel France avant de rejoindre, de 1999 à 2001, Vivendi Universal Publishing en tant que Directrice financière monde de la division " éducation, jeux et littérature ".

En 2001, Sylvia Metayer rejoint l'éditeur scolaire Houghton-Mifflin aux États-Unis et exerce les fonctions de Vice-Présidente Finance et Opérations du groupe puis de Directrice générale de la Division " Tests and Assesments ".

À partir de 2006, Sylvia Metayer poursuit sa carrière au sein de Sodexo. Elle occupe successivement les fonctions de Vice-Présidente en charge du contrôle de gestion du groupe, Directrice financière de Sodexo Europe, Présidente des grands comptes internationaux puis Directrice générale Monde des services aux Entreprises avant d'être nommée Directrice générale groupe en charge de la croissance jusqu'à son départ à la retraite en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 216 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 11,23 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 13 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- Agilité du modèle d’affaires, priorisant la maîtrise de la dette et la génération de trésorerie :

- refonte en octobre de la direction générale, visant « l’excellence opérationnelle »,

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, arrêt en France des activités d’hospitalisation à domicile et plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 %, entraînant d’ic fin 2024 un repli du patrimoine immobilier à 2,75 Mds€,

- retour aux investissements de croissance -200 M€ en 2024 et 2025,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’ici 2025, sécurisé ou réalisé à hauteur de 48 % ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-ups, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets,

- décarbonation des achats

- emprunts intégrant les critères ESG ;

- Bilan sécurisé après l’augmentation de capital de juillet, avec un niveau de trésorerie suffisant face à l’échéancier de la dette.

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation -90,2 % à fin septembre ;

- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, portant à plus de 103 000 le nombre de lits ;

- Absence, en 2024, de contribution des activités de développement immobilier ;

- Après un gain de 6,3 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : revenus en hausse de + 5 %, marge opérationnelle stable, levier de la dette à 3,5 et LTV de 55 %;

- Ambition 2025 :levier de la dette inférieur à 3 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance supérieure à 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 13,2 et 13,7 %.