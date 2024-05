Clariane en tête du SRD après la cession annoncée de son activité HAD

(AOF) - En tête du marché SRD, Clariane (+7,24% à 2,75 euros) poursuit son ascension ce mardi après l’annonce d’une promesse d’achat reçue de la Fondation Santé Service pour l’ensemble de ses activités d’Hospitalisation à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (HAD/SSIAD) en France. Le groupe précise que cet accord intervient à l'issue d'un processus d'appel d'offres auquel ont participé plusieurs acteurs du secteur. Les activités cédées par le groupe Clariane représenteraient 8 établissements d’hospitalisation à domicile, dont deux implantés en Ile de France.

Elles incluraient également 3 agences de service de soins infirmiers et d'aide à domicile. Ces activités emploient 309 personnes (équivalent temps plein) et ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de quelque 46,5 millions d'euros.

L'intégralité du produit net de cette vente servira au remboursement de la dette du groupe, dans le cadre du plan de restructuration, précise Clariane. Le montant de la transaction n'est pas précisé dans le communiqué.

La Fondation Santé Service se présente comme le premier acteur français de l'hospitalisation à domicile (HAD) et prend en charge et coordonne au sein de ses activités HAD, SSIAD et PSAD plus de 2.000 patients atteints de pathologies aiguës ou chroniques, principalement en oncologie, soins palliatifs, plaies complexes, rééducation, périnatalité et gériatrie

