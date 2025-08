Clariane: émission obligataire additionnelle réalisée information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Clariane annonce avoir placé une émission additionnelle pour 100 millions d'euros dans le cadre de l'emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030, avec un coupon annuel de 7,875%, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 500 millions.



Les obligations seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 27 juin dernier. Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement de son endettement existant (y compris le remboursement de ses OCEANE).



Le groupe d'EHPAD ajoute que ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 8 août.





Valeurs associées CLARIANE 4,4260 EUR Euronext Paris 0,00%