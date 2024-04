Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: devient mécène de l'IHU de Toulouse information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Clariane annonce être devenu mécène du tout premier Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) dédié au vieillissement qui a ouvert ses portes à Toulouse.



Cet IHU appelé ' HealthAge ' déclinera un programme centré sur la longévité en santé, la compréhension et la prévention du déclin des fonctions liées au vieillissement.



Le Groupe investit dans des domaines d'expertise médicale, dans une démarche d'amélioration continue au service des patients et résidents.



Clariane s'engage notamment avec l'IHU de Toulouse autour de trois axes de travail :le maintien de la mobilité et la prévention des chutes ; la promotion de l'activité physique ; le déploiement du programme Integrated Care for Older People (ICOPE) conçu par l'Organisation Mondiale de la Santé, dont l'objectif est de retarder la dépendance en repérant précocement les facteurs de fragilité chez les séniors.





Valeurs associées CLARIANE Euronext Paris +9.69%