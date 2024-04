Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: cession envisagée d'une activité en France information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - En réponse à des rumeurs de presse, Clariane confirme avoir tenu une réunion d'information avec les membres du CSEC, sur une éventuelle cession de son activité hospitalisation à domicile et services de soins infirmiers à domicile (HAD/SSIAD) en France.



Le groupe détient à ce jour huit maisons d'accueil spécialisées HAD et trois agences SSIAD en France, qui emploient 309 personnes (équivalent temps plein). Cette activité a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 46 millions d'euros.



Clariane n'a reçu, à cette date, aucune offre ferme de rachat de cette activité. Dans ce contexte, il ne fera aucun commentaire additionnel sur cette éventualité et communiquera en temps voulu tout élément relatif à son plan de refinancement.





