Clariane-CA en hausse au T1, objectifs confirmés

Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 4,9%, tout en confirmant l'ensemble de ses objectifs jusqu'en 2028.

Le gestionnaire français de maisons de retraite a enregistré un chiffre d'affaires de 1,336 milliard d'euros au trimestre clos fin mars, après 1,317 milliard d'euros l'année dernière.

Le groupe confirme à la fois l'ensemble de ses objectifs 2023-2026 et 2025-2028.

Fin février, le groupe avait déclaré viser sur la période 2025-2028 une croissance annuelle moyenne d'environ 4% de son chiffre d'affaires et de 7% à 9% de son Ebitda pre-IFRS.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)