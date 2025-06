Claranova : Signature de l’accord relatif à la vente de l’activité PlanetArt

Paris, France - le 23 juin 2025 - 7h30. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA ou « le Groupe ») annonce la signature, le 22 juin 2025, d’un accord portant sur la cession de la division PlanetArt à une entité contrôlée par le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt.



A la suite des négociations exclusives initiées avec General Atlantic Credit1, les parties ont conclu un contrat de cession qui valorise le périmètre PlanetArt à 175 millions de dollars2 américains (soit environ 154 millions d’euros). Cette opération est soumise à l’approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires le 27 juin 2025 et à d’autres conditions contractuelles et réglementaires préalables, avec une date de clôture prévue le 30 juin 2025.



Claranova devient un « pure player » de l’édition de logiciels avec de fortes ambitions pour favoriser la croissance



Cette opération, sur laquelle l’Assemblée Générale sera appelée à se prononcer, permettra à Claranova de devenir un « pure player » de premier plan dans l’édition de logiciels avec des ratios de rentabilité bien supérieurs aux dernières années et un endettement réduit au minimum.



Fort d’une capacité d’investissement régénérée, le Groupe pourra accélérer son développement organique et concentrer ses efforts marketing sur ses trois segments que sont la Photo, les Utilitaires et le PDF. Chacun offrant des leviers de croissance importants.



...