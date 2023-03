Claranova : Résultats semestriels 2022-2023

Résultats semestriels 2022-2023 : Forte amélioration de la rentabilité prévue sur l’exercice



• Chiffre d’affaires semestriel 2022-2023 en croissance de 12% à 315M€

• ROC normalisé1 semestriel de 17 M€

• Flux de trésorerie d’exploitation de 48 M€ et trésorerie de 121 M€

• Prévisions sur l’exercice 2022/23 : croissance du chiffre d’affaires de 10% et amélioration du ROC normalisé entre 25% et 30%



Claranova clôture son 1er semestre 2022-2023 (juillet 2022 à décembre 2022) avec un chiffre d’affaires de 315 M€, en hausse de 12% à taux de change réels. Cette progression est portée par l’ensemble des activités qui affichent toutes une croissance à deux chiffres.

Comme annoncé, les investissements marketing réalisés au cours de la période des fêtes de fin d’année pour accompagner la croissance du 2nd semestre et l’augmentation des coûts de revient, pèsent temporairement sur les résultats du semestre. Le ROC normalisé reste cependant d’un bon niveau et s’établit à 17 M€ au 31 décembre 2022 contre 22 M€ l’an passé. Le Résultat net s’inscrit à – 4,5 M€ après un résultat financier de - 12 M€.

Par ailleurs, la situation financière du Groupe demeure solide avec une trésorerie disponible de 121 M€ soutenue par une capacité d’autofinancement très robuste de 15 M€ et des flux d’exploitation, de très bon niveau à 48 M€ suite à la période des fêtes.

...